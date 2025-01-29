Общество

Дмитрий Шахов: Уже три года мы наблюдаем уменьшение числа обращений, связанных с деятельностью региональной власти

За последние три года в Псковской области количество обращений граждан по поводу работы региональной власти заметно сократилось. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» сообщил уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Мы уже три года отслеживаем уменьшение количества обращений, связанных с деятельностью региональной власти. И это тоже очень радует, потому что жалобы на региональное правительство практически до минимума сократились, на законодательные органы вообще жалоб не поступает», - отметил омбудсмен.

Дмитрий Шахов рассказал, что большая часть обращений граждан связана с работой территориальных органов, особенно органов МВД. Совместно с прокуратурой удалось улучшить ситуацию с защитой прав потерпевших, хотя отдельные случаи нарушений всё ещё встречаются. Тем не менее работа органов внутренних дел значительно улучшилась по сравнению с первыми годами деятельности уполномоченного.

Также Дмитрий Шахов отметил, что за последние годы полномочия омбудсменов расширились.

«В начале моей работы не существовало федерального закона, регулирующего компетенцию и полномочия региональных омбудсменов. Меня волновало, насколько российское законодательство обеспечивало возможности для защиты прав граждан», — пояснил Дмитрий Шахов.

Он напомнил, что изначально уполномоченный по правам человека - это «не бюро жалоб, которое принимает жалобы с колес», а специальный государственный институт, основанный на зарубежном опыте, который дополняет государственные гарантии прав граждан. Омбудсмен может рассматривать жалобы граждан, которые уже пытались оспорить решения в других инстанциях, но остались ими недовольны.

Дмитрий Шахов отметил, что многие вопросы касались деятельности федеральных территориальных органов, работающих в Псковской области. Однако в начале работы омбудсмену не хватало полномочий для эффективного взаимодействия с этими структурами. А два федеральных закона, принятых в 2012 и 2020 годах, позволили создать полноценную правовую базу для работы региональных омбудсменов.

«Сегодня наши полномочия значительно расширены благодаря принятию нового закона в 2020 году. Этот документ чётко определил взаимодействие региональных омбудсменов с территориальными органами федеральной исполнительной власти, региональной властью и местными органами самоуправления. Теперь у нас есть необходимые инструменты для решения задач, стоящих перед нами», — подчеркнул Дмитрий Шахов.

В заключение Дмитрий Шахов отметил, что несмотря на положительные изменения количество жалоб по другим вопросам растёт. Это свидетельствует о том, что доверие к институту сохраняется, люди знают, что могут обратиться к уполномоченному. В основном жалобы касаются отдельных действий комитетов и управлений правительства Псковской области, но не самого правительства.