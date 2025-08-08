Александр Котов пожелал псковичам спортивных и жизненных побед в День физкультурника

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Всероссийским Днем физкультурника сегодня, 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот день посвящен здоровью, силе духа и энергии, которые помогают человеку жить наполненной и радостной жизнью. Физическая активность делает нас сильнее, выносливее и счастливее, укрепляет тело и дух, заряжает оптимизмом и уверенностью в себе. Каждый, кто занимается спортом, помогает формировать сильную, здоровую и активную нацию. Спортивные успехи рождаются из упорства, терпения и каждодневного труда. Эти же качества необходимы нам для достижения любой значимой цели, как для построения своей собственной судьбы, так и для созидания во имя процветания родной страны! От всей души желаю всем прекрасного самочувствия, радостного настроения, спортивных и жизненных побед!» — сказал Александр Котов.