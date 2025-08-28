Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
выгодные условия кредитования бизнеса
Задержание ректора ПсковГУ
ПЛН-25 Вызовы для лидера
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Общество 28.08.2025 12:130 Успеть к 1 сентября: все ли школы готовы к учебному году 29.08.2025 12:000 Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области 29.08.2025 11:470 Сорвавшего ремонт псковских погранпунктов подрядчика признали недобросовестным 29.08.2025 11:410 В России вступят в силу два закона о защите суверенитета 29.08.2025 11:280 Первое стентирование почечной артерии успешно провели в Великих Луках 29.08.2025 11:010 «Титан-Полимер» познакомил псковский бизнес с реализацией инвестпроекта в «Моглино»
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 27.08.2025 10:520 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заявления на регистрацию брака онлайн с начала года подали 1555 пар псковичей

29.08.2025 10:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в 2024 году на получение услуги «Регистрация брака» было подано 2 212 электронных заявлений, а за 8 месяцев 2025 года - 1 555, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Подача заявлений в ЗАГС по статистике является одним из самых востребованных онлайн-сервисов на Госуслугах – возможностью, предусмотренной в рамках нацпроекта "Экономика данных", уже воспользовались более 2,3 млн пар по всей стране», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и «ВКонтакте» второй год подряд проводит всероссийский марафон «Выходи за меня», предлагая поделиться историями создания семьи. Присоединиться к проекту могут и пары, которые только готовятся оформить отношения, и уже заключившие брак, подав онлайн-заявление в ЗАГС через Госуслуги.

С условиями марафона можно ознакомиться на сайте выходизаменя.рф.

«На фото – участники другого яркого федерального проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив: второй год подряд наши псковские пары заключают брак на площадке всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца"», - заключил губернатор. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 86 человек
29.08.2025, 12:000 Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области 29.08.2025, 11:470 Сорвавшего ремонт псковских погранпунктов подрядчика признали недобросовестным 29.08.2025, 11:410 В России вступят в силу два закона о защите суверенитета 29.08.2025, 11:280 Первое стентирование почечной артерии успешно провели в Великих Луках
29.08.2025, 11:250 Монтаж видеооборудования начали на избирательных участках Псковской области 29.08.2025, 11:120 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы 29.08.2025, 11:110 Два кресла на лестничной клетке подожгли в гдовской деревне Смуравьево-2 29.08.2025, 11:010 «Титан-Полимер» познакомил псковский бизнес с реализацией инвестпроекта в «Моглино»
29.08.2025, 10:550 Заявления на регистрацию брака онлайн с начала года подали 1555 пар псковичей 29.08.2025, 10:470 В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья 29.08.2025, 10:430 «На пятой передаче»: Рост цен на услуги такси – неизбежность? 29.08.2025, 10:400 Что важнее, чем купить школьную форму?
29.08.2025, 10:340 Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце 29.08.2025, 10:260 Хозпостройка горела в Гончарном переулке в Пскове 29.08.2025, 10:130 «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся 29.08.2025, 10:060 Девушка избивала собаку на глазах у подруги в Псковском районе. ВИДЕО
29.08.2025, 10:000 Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа 29.08.2025, 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 29.08.2025, 09:490 Автомобиль Opel горел на улице Силина в Великих Луках 29.08.2025, 09:440 Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни
29.08.2025, 09:401 «Дневной дозор»: Смогут ли фельдшеры и акушеры заменить врачей? 29.08.2025, 09:000 Прокуратура добилась замены асфальтового покрытия у великолукской школы №5 29.08.2025, 08:400 В ГД предложили запретить домашние задания на выходные и праздники 29.08.2025, 08:200 Великолучанка незаконно проникла и похитила деньги с бывшего места работы
29.08.2025, 08:000 Ореховый Спас отмечают православные 29 августа 29.08.2025, 07:300 Производителям древесины могут разрешить рубку леса сверх законных лимитов 29.08.2025, 07:000 Международный день действий против ядерных испытаний празднуют 29 августа 28.08.2025, 23:100 Две «Лады» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте из-за выполнения левого поворота
28.08.2025, 22:070 Концерт «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат. ФОТО 28.08.2025, 22:000 Псковские воркаут спортсмены сдали нормативы ГТО 28.08.2025, 21:400 Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре 28.08.2025, 21:200 Традиционное совещание педагогического сообщества прошло в Островском районе
28.08.2025, 21:000 Акт вандализма совершили на новой спортивной площадке в Неелово 28.08.2025, 20:400 Запись в Школу сахарного диабета открыли в Пскове 28.08.2025, 20:202 Валентина Матвиенко: Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации 28.08.2025, 20:000 Сотрудники УИС в Пскове посетили праздничный молебен в память о преподобном Пимене Угрешском
28.08.2025, 19:400 Два автомобиля столкнулись возле «Семейного магнита» в Пскове 28.08.2025, 19:200 Псковские полицейские участвуют в акции «Помоги пойти учиться» 28.08.2025, 19:000 Стали известны победители конкурса социальных проектов в Псковской области 28.08.2025, 18:400 Женщину в вязаной шапке разыскивают в Псковском районе
28.08.2025, 18:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 29 августа 28.08.2025, 18:000 Перед 1 сентября школьников в Пскове приглашают на «Корабль знаний» 28.08.2025, 17:450 Великолучанин планирует покорить вершину Манаслу в Гималаях 28.08.2025, 17:440 Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий
28.08.2025, 17:360 Суд отказался признавать кредитные договоры бывшего мужа великолучанки недействительными 28.08.2025, 17:350 Игорь Дитрих: Решение о приеме пациентов фельдшерами связано с колоссальным кадровым дефицитом 28.08.2025, 17:250 День в истории ПЛН. 28 августа 28.08.2025, 17:180 Кравцов: Минпросвещения не устанавливает единые требования к фасону школьной формы
28.08.2025, 17:150 Выставка творчества Элия Белютина откроется в псковском музее 28.08.2025, 17:030 Сбер: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире 28.08.2025, 17:000 Социализм с человеческим лицом 28.08.2025, 16:590 В Пушкинском заповеднике готовят выставку об авторе рецепта «лучшей французской водки из простого горячего вина»
28.08.2025, 16:450 Первая работа поступила на конкурс логотипов к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках 28.08.2025, 16:370 Первый заместитель министра транспорта РФ оценил развитие аэропорта Пскова 28.08.2025, 16:300 Как банки будут защищать клиентов от мошенников с сентября, ответила эксперт 28.08.2025, 16:200 ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале
28.08.2025, 16:100 Порядка 100 мероприятий проведут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества 28.08.2025, 16:000 В Пскове провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа 28.08.2025, 15:500 «Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения? ВИДЕО 28.08.2025, 15:400 Зампрокурора области проверил условия содержания в великолукском СИЗО-2
28.08.2025, 15:300 «Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2025, 15:200 20 обозначающих пешеходные переходы светофоров установили в Пскове 28.08.2025, 15:180 Сбер упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat 28.08.2025, 15:140 Строительство гостиницы «Космос» идет по графику — министерство туризма Псковской области
28.08.2025, 15:100 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 29 августа 28.08.2025, 14:590 Удовлетворенность псковичей работой Госавтоинспекции составила 99% 28.08.2025, 14:581 На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов 28.08.2025, 14:531 Елена Лунгу: Фельдшеры могут разгрузить врачей, качество медпомощи не ухудшится
28.08.2025, 14:480 Игорь Иванов: Профсоюзы создают условия для лучшего отдыха на Псковской земле 28.08.2025, 14:460 Псковские полицейские спасли пассажирку такси от потери почти трех миллионов рублей 28.08.2025, 14:430 Новый светофор появится возле автобусной остановки «Овсище» в Пскове 28.08.2025, 14:410 Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы
28.08.2025, 14:260 На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку 28.08.2025, 14:200 Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном 28.08.2025, 14:130 ОМОН в ходе учений обезвредил «подозрительный предмет» в псковской школе 28.08.2025, 14:040 Число обращений в псковскую ГАИ за госуслугами увеличилось на 7%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru