Заявления на регистрацию брака онлайн с начала года подали 1555 пар псковичей

В Псковской области в 2024 году на получение услуги «Регистрация брака» было подано 2 212 электронных заявлений, а за 8 месяцев 2025 года - 1 555, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Подача заявлений в ЗАГС по статистике является одним из самых востребованных онлайн-сервисов на Госуслугах – возможностью, предусмотренной в рамках нацпроекта "Экономика данных", уже воспользовались более 2,3 млн пар по всей стране», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и «ВКонтакте» второй год подряд проводит всероссийский марафон «Выходи за меня», предлагая поделиться историями создания семьи. Присоединиться к проекту могут и пары, которые только готовятся оформить отношения, и уже заключившие брак, подав онлайн-заявление в ЗАГС через Госуслуги.

С условиями марафона можно ознакомиться на сайте выходизаменя.рф.

«На фото – участники другого яркого федерального проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив: второй год подряд наши псковские пары заключают брак на площадке всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца"», - заключил губернатор.