Спорт

Определена трасса Псковского Марафона PRO SPORT 2019

Определена трасса Псковского Марафона PRO SPORT 2019, который пройдет по центральным улицам Пскова 28 апреля.

Напомним, впервые организатором марафона выступит движение PRO SPORT. Соревнования пройдут на дистанциях 1 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км. Регистрация на участие в соревнованиях доступна по ссылке: http://reg.o-time.ru/step1.php?event=19003.

На сегодняшний день на марафон зарегистрировались более 120 участников.

На период проведения забега будет ограничено дорожное движение по улицам, которые войдут в маршрут марафона.

Добавим также, что Псковский марафон станет первым этапом соревнований «PRO SPORT: Кубок губернатора». Второй этап - гонка с препятствиями — будет проходить 7 июля в Ваулиных Горах на дистанции 1, 5 и 10 км, а третий этап - Псковский Trail Сверхмарафон PRO SPORT 2019 - 25 августа в Печорском районе (дистанции 1, 10, 25 и 50 км).