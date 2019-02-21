Определена трасса Псковского Марафона PRO SPORT 2019, который пройдет по центральным улицам Пскова 28 апреля.
Напомним, впервые организатором марафона выступит движение PRO SPORT. Соревнования пройдут на дистанциях 1 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км. Регистрация на участие в соревнованиях доступна по ссылке: http://reg.o-time.ru/step1.php?event=19003.
На сегодняшний день на марафон зарегистрировались более 120 участников.
На период проведения забега будет ограничено дорожное движение по улицам, которые войдут в маршрут марафона.
Добавим также, что Псковский марафон станет первым этапом соревнований «PRO SPORT: Кубок губернатора». Второй этап - гонка с препятствиями — будет проходить 7 июля в Ваулиных Горах на дистанции 1, 5 и 10 км, а третий этап - Псковский Trail Сверхмарафон PRO SPORT 2019 - 25 августа в Печорском районе (дистанции 1, 10, 25 и 50 км).