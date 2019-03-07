Спорт

Для строительства «Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова» в Пскове будут привлекать частных партнеров

Для строительства «Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова» в Пскове будут привлекать частных партнеров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников при посещении бывшего здания Банно-прачечного комбината, в котором планируется разместить спортивный центр.

Глава региона пояснил, что был взят типовой проект строительства спортцентра, который привязали к данному помещению. В министерстве спорта проект уже проанонсирован. В данный момент он проходит экспертизу.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов отметил, что работа идет. «Есть желание и стремление, поэтому, я думаю, что проект удастся. Хороший район, центр будет в шаговой доступности», - сказал он.

Алексей Немов заверил, что в новый центр будут привозить олимпийских чемпионов, чтобы они передавали опыт псковичам.

Отметим, в центре планируется организовать занятия по воркауту, паркуру, чирлидингу, аэробике.