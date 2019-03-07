Спорт

Министерство спорта поддержит открытие Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове

Сегодня, 7 марта, губернатор Михаил Ведерников посетил бывшее здание Банно-прачечного комбината, в котором планируется разместить «Центр спортивной гимнастики имени Алексея Немова». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии также принимали участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, представители организации- проектировщика, автор проекта возрождения школы спортивной гимнастики Дмитрий Бурмистров и Олимпийский чемпион Алексей Немов.

Александр Братчиков рассказал губернатору о планах реконструкции здания, а также о размещении объектов и помещений в центре. Одновременно в зале может заниматься 150-200 человек. Общая площадь здания - 2500 кв. м.

«Министерство спорта готово оказать поддержку в строительстве центра», - сообщил губернатор. Необходимо полностью подготовить проектно-сметную документацию, отметил Михаил Ведерников.

На спортивный инвентарь планируется потратить более 22 млн рублей, всего же на строительно-монтажные работы и инвентарь направят более 87 млн рублей.

В центре планируется организовать занятия по воркауту, паркуру, чирлидингу, аэробике.