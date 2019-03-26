Спорт

В матче Псков-747 и Коломны псковичи забили самый быстрый гол в истории клуба

В матче 18 тура, на стадионе «Труд» в Коломне, футбольный клуб «Псков-747» забил футболистам «Коломны» самый быстрый гол за всю историю существования клуба. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за первые 12 секунд матча отличился полузащитник Дмитрий Мотлахов.

Источник: трансляция матча

В первом тайме Дмитрий Мотлахов также поразил ворота соперника и на 27 минуте встречи. Кроме того, среди псковичей отличились полузащитник Андрей Почипов - 55 и 89 минуты, нападающий Антон Шишаев - 63, и полузащитник Николай Шиков - 71. Итоговый счет - 1:6, в пользу «Псков-747».

Напомним, матч начался 6 апреля в 14.00 и проходит в рамках олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад».