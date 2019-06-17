Спорт

Завершились летние смены подопечных псковского Детского фонда в футбольном лагере

На прошлой неделе завершилась последняя смена спортивных сборов в рамках проекта «Мяч Дружбы», который Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует при поддержке FIFA Foundation и Фонда президентских грантов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Детского фонда, на вторую смену приехали 10 воспитанников Опочецкой специальной школы-интерната, а на третьей побывало около 30 ребят из Красногородской специальной школы-интерната, Печорского и Великолукского центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Напомним, что сборы проходят на базе спортивной школы «Мишутка» (Пушкинские Горы). Ребята из каждой смены провели 7 дней, интенсивно занимаясь футболом – в распорядок дня входила утренняя зарядка, 1 или 2 футбольные тренировки, мастер-классы, а также товарищеские матчи. Кроме того, ребят ожидала культурная программа: дети посетили Михайловское и Петровское, пообщались и сфотографировались с обитателями экопарка «Зооград».

Кроме основной программы воспитанникам Опочецкой специальной школы-интерната удалось познакомиться и пообщаться с воспитанниками военно-патриотического спортивного клуба «Шторм»: ребята изучили их быт, и провели совместную тренировку по футболу.

За время спортивных сборов у детей было время пообщаться со сверстниками из других интернатных учреждений, завести новых друзей и поиграть с ними. Многие ребята впервые выехали на сборы со своей командой: совместная жизнь на свежем воздухе не только полезна для здоровья, но и помогает ребятам стать более дружными и сплоченными.

Всего Детский фонд организовал три смены для своих подопечных, за которые сборы посетило около 60 воспитанников интернатных учреждений Псковской области. Детский фонд намерен и дальше развивать это направление в рамках проекта «Мяч Дружбы» и проводить подобные поездки для ребят каждое лето.