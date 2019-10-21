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Спорт

В первенстве Пскова по плаванию приняли участие 166 спортсменов

22.10.2019 11:33|ПсковКомментариев: 0

Первенство города Пскова по плаванию прошло в спорткомплексе СДЮСШОР «Барс». В соревнованиях приняли участие 166 спортсменов. Победители определялись на каждой дистанции по лучшему техническому результату в двух возрастных группах: 2005 года рождения и старше и 2006 года рождения и моложе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ. 

В старшей возрастной группе на шести дистанциях победила мастер спорта России Варвара Степанова (100 м, 200 м, 400 м комплексное плавание, 50 м, 100 м, 200 м брасс). На пяти дистанциях первой стала кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева (100 м, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 50 м и 100 м вольный стиль). Для кандидата в мастера спорта Никиты Трахова победными стали четыре дистанции: 50 м, 100 м, 200 м и 400 м вольный стиль.

На трех дистанциях победителями стали три спортсмена - мастер спорта Андрей Селягин (50 м, 100 м, 200 м на спине)) и кандидаты в мастера спорта Станислав Домиенко (50 м, 100 м и 200 м брасс) и Станислав Степанов (100 м, 200 м и 400 м комплексное плавание). Ульяна Иванова, Ярослав Поляков и кандидат в мастера спорта Артем Елбакиев победили на двух дистанциях.

Шесть спортсменов из старшей возрастной группы стали победителями в этих соревнованиях единожды. Это кандидат в мастера спорта Татьяна Степанова, кандидат в мастера спорта Полина Гуслина, кандидат в мастера спорта Юлия Захарова, Юлия Силаева, Сергей Орлов и Леонид Федоров.

В младшей возрастной группе наиболее результативно выступила кандидат в мастера спорта Карина Данилова. Она стала первой на пяти дистанциях (50 м, 100 м и 200 м на спине, 50 м баттерфляй и 50 м вольный стиль). Мария Селякова победила на четырех дистанциях: 50 м, 100 м, 200 м брасс и 100 м комплексное плавание. Екатерина Орлова и Максим Алексеев стали победителями трижды, Артем Виноградов - дважды, Алина Елбакиева, Ольга Трофимова, Полина Нефедова, Ульяна Степанова, Максим Белокопытов, Алексей Мисюра, Владимир Болдаков, Даниил Медведев, Георгий Дёмкин, Иван Сергеев и Егор Евинов - единожды.

В ходе соревнований нормативы, установленные для присвоения спортивных разрядов, впервые выполнили 16 спортсменов, обучающихся в СДЮСШОР по плаванию «Барс».

Теги: #плавание #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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