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Спорт

WADA на четыре года отстранило Россию от международного спорта

09.12.2019 13:26|ПсковКомментариев: 4

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - сказано в сообщении.

Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Источник: Псковская Лента Новостей
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