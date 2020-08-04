Спорт

В Музее спорта Псковского края открылась выставка «Олимпийское звонкое эхо»

В Музее спорта Псковского края открылась выставка «Олимпийское звонкое эхо», посвященная 40-летию Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Участниками Игр XXII Олимпиады 1980 года стали знаменитые псковские спортсмены Светлана Семенова, Галина Советникова, Марина Студнева, Нина Черемисина, Мария Фадеева, завоевавшие бронзовые медали, а Нина Черемисина и серебряную медаль Олимпийских игр.

Преподаватели и студенты кафедры гимнастики ВЛГАФК являлись участниками массового гимнастического шоу на церемонии открытия игр, были и те, кто смог посетить их по туристическим путевкам.

«Выставка "Олимпийское звонкое эхо" рассказывает о спортивных результатах псковичей на играх, влиянии игр на культурную и общественную жизнь страны», - рассказали в музее.

В открытии выставки приняли участие ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов, проректор по спортивной работе ВЛГАФК Андрей Петров, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Краткую экскурсию по выставке «Олимпийское звонкое эхо» провел директор музея Дмитрий Белюков, познакомив гостей с основными экспонатами.

На выставке представлены: памятные медали участников Игр XXII Олимпиады; диплом Светланы Семеновой за 3-е место на Играх XXII Олимпиады 1980 года; парадный мужской костюм Заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко на Играх XXII Олимпиады; государственные и общественные награды Валерия Прокопенко; билеты на соревнования в программе Игр XXII Олимпиады; документы из личных архивов и архива Музея (фотографии, удостоверения, программки соревнований, протоколы соревнований, зачетная квалификационная книжка спортсмена, туристская путевка на Игры и др.); буклеты «Олимпийская деревня», «Культурная программа в Олимпийской деревне»; плакаты-лауреаты международного конкурса «Плакат Олимпиады-80»; вымпелы, значки, почтовые марки, памятные сувениры, посвященные Играм XXII Олимпиады; другие памятные экспонаты с символикой Игр XXII Олимпиады.

Ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов передал музею свои личные значки и почтовые марки с олимпийской символикой. Начальник отдела туризма Зоя Федорова вручила участникам мероприятия туристические буклеты.

Выставка «Олимпийское звонкое эхо» будет работать до конца года, а позднее станет частью постоянной экспозиции «Олимпийская слава Псковщины».