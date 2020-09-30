Зал для самбо открылся в Великих Луках

В День учителя депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский открыл зал самбо в великолукском лицее №10. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В День учителя в лицее чествовали педагогов, а также в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» открыли зал единоборств. С этими событиями школьников и коллектив учебного заведения поздравил выпускник лицея Александр Козловский.

Поздравляя педагогов с профессиональным праздником, Александр Козловский подчеркнул, что сегодня трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека. Именно от педагога и наставника, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит развитие ребенка, становление его личности. Благодаря профессионализму, преданности выбранному делу и любви к детям из стен лицея в жизнь выходят образованные и талантливые люди, отметил он.

Александр Козловский поблагодарил педагогов за труд, мудрость и терпение, пожелав им крепкого здоровья, благополучия, энергии и вдохновения в работе. Затем он вручил благодарственные письма директору и учителям лицея.

Большим подарком для учеников и учителей лицея стало открытие зала самбо в рамках Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу». Как отметил директор лицея Игорь Буйко, новый борцовский ковер стал исполнением мечты ребят. Теперь они смогут заниматься спортом в комфортных условиях. В свою очередь Александр Козловский, вспоминая школьные годы в лицее, рассказал ребятам, что раньше не было специальных ковров, тренировались на обычных матах.

«Теперь у вас есть возможность тренироваться на профессиональном ковре. Такие ковры мы передаем в разные школы нашего региона. Желаю вам реализовать себя через занятие самбо. Ведь спорт не только укрепляет физическое здоровье, но и воспитывает характер и силу духа, учить ставить и достигать цели. Все это, в конечном счете, позволяет стать добиться успеха в жизни», — подчеркнул депутат Госдумы и пожелал школьникам спортивных достижений.

С открытием зала самбо ребят также поздравили генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область», региональный координатор Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» Владимир Владимиров, официальный посол Всероссийского проекта «Самбо в школу» Павел Иванов. Владимир Владимиров рассказал, что среди учеников лицея №10 есть успешные спортсмены. Так, Артем Филиппов накануне завоевал «золото» первенства Федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо. А с появлением нового ковра побед у школьников станет еще больше.

Всего в Псковской области до конца этого года планируется 34 зала самбо оборудовать борцовскими коврами. Проект «Самбо в школу» реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».