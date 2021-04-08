Спорт

Александр Козловский наградил великолучанку за высокие результаты в спорте

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский встретился с великолукской спортсменкой Аленой Савуновой и ее тренером Мариной Тихоновой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, воспитанница спортшколы «Олимпия» показывает отличные результаты в спортивном зимнем плавании. Девушка завоевала множество наград в феврале и марте этого года.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

В феврале Алена Савунова по итогам участия в Кубке большой Невы в Санкт-Петербурге обновила рекорд мира по спортивному зимнему плаванию среди девушек до 19 лет. На дистанции 50 метров брассом она показала результат 37,96 сек. А участие в открытом чемпионате России в Петрозаводске принесло ей две золотых и пять серебряных медалей, а также «бронзу» в абсолютной категории.

Встречу со спортсменкой и ее тренером Александр Козловский начал с вручения благодарственных писем за высокие спортивные результаты, развитие физической культуры и спорта в Великих Луках и вклад в формирование культуры здорового образа жизни. В ответ Марина Тихонова подарила депутату спортивную атрибутику. Отдельные слова благодарности депутат адресовал матери Алены – Ирине Савуновой – за достойное воспитание дочери.

Александр Козловский поинтересовался у спортсменки, как давно она занимается зимним плаванием. Алена Савунова рассказала, что впервые в соревнованиях на открытой воде участвовала летом 2019 года в Белоруссии. «Температура воды была 12 градусов. Надо было плавать. Я поплыла и выиграла. После этого затянуло. Зимнее плавание интереснее, адреналина больше», – рассказала она. В спортивное плавание девушка пришла в 2014 году, на данный момент является кандидатом в мастера спорта.

Депутат рассказал, что тоже любит плавать, особенно на открытой воде. Алена Савунова предложила ему попробовать себя в зимнем плавании.

«Многие считают, что зимнее плавание – это моржевание, закаливание. Однако это отдельный вид спорта, довольно тяжелый», – сказала Марина Тихонова и подчеркнула, что городские власти оказывают активную поддержку Алене Савуновой для участия в различных соревнованиях.

На встрече с Александром Козловским спортсменка поделилась своими впечатлениями об участии в открытом чемпионате России в Петрозаводске, где взяла восемь медалей. «Я очень довольна своим результатом, улучшила время на всех дистанциях. Все прошло спокойно, почти не замерзла», – сказала она.

«Сколько стартов было в этом сезоне?» – спросил Александр Козловский у Алены Савуновой. Девушка пояснила, что в этом сезоне участвовала в трех соревнованиях, их количество снизилось в связи с пандемией. «До пандемии почти каждый месяц выезжали на соревнования. Несмотря на сложившуюся ситуацию, сейчас тренировки проводим в обычном режиме», – добавила Марина Тихонова.

В марте 2022 году спортсменка планирует участвовать в чемпионате мира в Петрозаводске. Подготовку к состязаниям начнет уже в сентябре.

Александр Козловский поинтересовался у мамы спортсменки, как она относится к увлечению дочери. «Сначала боялась, что заболеет. Потом привыкла. Я всегда говорю ей: «Если холодно, не выходи на старт», – рассказала женщина.

В ходе встречи депутат также спросил у Алены Савуновой об успехах в учебе. Она рассказала, что учится на «четыре» и «пять». В завершение он пожелал спортсменке и ее тренеру хороших тренировок и новых успехов. «Дерзай, не останавливайся на достигнутом! А мы будем помогать», – сказал Александр Козловский.