Спорт

Легкоатлетический пробег ко Дню Победы провели в Палкинском районе

Спортсмены клуба любителей бега «Скобарь» при идеологической и финансовой поддержке Псковского областного отделения КПРФ провели легкоатлетический пробег в Палкинском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале областного отделения партии.

В мероприятии участвовали спортсмены Александр Петров и Александр Потемкин, а также коммунисты Пскова, сторонники и первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко. Они пробежали от 8 до 10 километров к подвесному мосту в деревне Рычково. До Палкинского района из Пскова участники добирались на автотранспорте.

«Мероприятие было объединено несколькими событиями. 1 мая родился Борис Ильин. Он был широко известен не только в Палкинском районе, но и за его пределами. Этому способствовала долгая и плодотворная журналистская работа, деятельность в качестве председателя совета ветеранов, а также насыщенная творческая и общественная жизнь. Участники пробега посетили его могилу, а также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата», - рассказали в партии.