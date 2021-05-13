Спорт

Псковские пловцы завоевали медали на турнире в Мурманской области

Псковские пловцы 2006 года рождения приняли участие в турнире по плаванию, посвященном 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в городе Апатиты Мурманской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс».

Фото здесь и далее: Ю. Данилова

Средства на участие в этих соревнованиях выделил комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

В спортивной школе отметили, что мероприятие прошло на высоком организационном уровне. На протяжении двух дней свое спортивное мастерство демонстрировали 248 участников из 16 команд.

Тренер псковичей Ю. Данилова осталась довольна результатами их выступлений. Это 4 победные дистанции, восемь вторых мест и три третьих места. Два кубка получены за третьи места в эстафетах.

Лучших результатов среди девушек добились Алина Елбакиева, кандидаты в мастера спорта Карина Данилова и Мария Селякова. Среди юношей наиболее успешно выступили Алексей Мисюра, Иван Сергеев, Кирилл Федоров.