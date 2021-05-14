Спорт

Команду по волейболу сформировали в псковской инфекционке

Первую спортивную сборную команду по волейболу сформировали в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Тренировки проходят на базе 76-й дивизии ВДВ. «Мои молодые специалисты недавно сыграли со сборной ВДВ. Пока нас "побили", но почти была ничья», - рассказала Анастасия Повторейко.

«У нас командный дух, у нас единство. Стараемся все делать коллегиально», - отметила она. Главврач замечает в коллективе медицинского учреждения «дружеская волна».