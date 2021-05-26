Спорт

Дмитрий Белюков: За каждым экспонатом музея спорта стоит судьба страны

За каждым экспонатом музея спорта и олимпийского движения Псковского края стоит судьба спортсмена, судьба человека и судьба страны. Об этом на волнах «Эхо Москвы» в Пскове сообщил декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Среди постоянных выставок музея – выставка «Олимпийская слава Псковщины». Она была создана при поддержке олимпийского комитета России и посвящена псковичам-олимпийцам, которые с 1952 года участвовали в Олимпийских играх.

«Таких олимпийцев на сегодня у нас 30, и о каждом из них мы собрали биографические сведения. Удалось выйти на связь с самими олимпийцами или с их родственниками. Они поделились с нами своими атрибутами, личными и мемориальными ценными вещами, которые мы сегодня экспонируем в музее», - рассказал Дмитрий Белюков.

Среди таких ценных вещей - олимпийские медали «псковской четверки» – команды по гребле, которая взяла бронзу на олимпиаде в Москве в 1980 году. Ирина Черемисина, Светлана Семенова, Мария Студнева передали свои медали в музей. Сергей Матвеев, бронзовый призер по академической гребле 1996 года, также откликнулся на предложение.

Кроме того, по словам Дмитрия Белюкова, в музее есть своя коллекция памятных медалей, которые вручает после олимпиады национальный олимпийский комитет. В коллекции медалей – «Пекин-2008», «Сеул-1998», «Солт-Лейк-Сити-2002» и «Пхенчхан-2018».

Говоря об уникальных объектах музея, Дмитрий Белюков вспомнил о форме Владислава Марченко. Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта занял 15 место в скелетоне на зимних Олимпийский играх в 2018 году. По возвращении домой спортсмен передал в коллекцию музея форму с буквами ОАР, что означает «Олимпийский атлет из России».

«Спорт – одна из важнейших составляющих жизни людей, и мы чувствуем ответственность и причастность к тому, что называется нашей спортивной историей и отечественной историей в целом», - добавил директор музея спорта.