Спорт

Псковская теннисистка Александра Васильева выступит на Паралимпийских играх в Токио

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева выступит на Летних Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Александра Васильева. Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«Наша спортсменка Александра Васильева прошла отбор и будет защищать честь российского спорта в настольном теннисе на Паралимпиаде в Токио, - отметил губернатор. - Саша, весь регион желает тебе удачи и золота! Гордимся и ждем с победой!».

Паралимпийские игры пройдут на Японском национальном стадионе в Токио с 24 августа по 5 сентября.