Спорт

Псковские бойцы ММА участвуют в Всероссийском мастерском турнире

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество-Псковская область» Дмитрий Рогов и Себастьян Бабури представляют Псковскую область на Всероссийском мастерском турнире по СБЕ ММА памяти мастера спорта Алексея Калинина. Соревнования пройдут сегодня, 18 июля, в в городе Новомосковск, сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ ММА Олег Лаптев.

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из разных субъектов РФ. «Бойцам предстоит побороться не только, за призовой фонд в 300 000 рублей, но и продемонстрировать бойцовские навыки и достойно представить свой регион! На несколько дней площадкой для соревнований станет училище олимпийского резерва Тульской области, - рассказал Олег Лаптев. - Уже не в первый раз спортсмены представляют псковский регион на состязаниях всероссийского уровня. За плечами бойцов богатый опыт введения боя в октагоне. Поэтому держим кулачки и верим в победу наших бойцов». Тренируются спортсмены под руководством Андрея Тимофеева.

Фото предоставлено Псковской областной федерацией СБЕ (ММА)

Специальным гостем турнира станет известный российский спортсмен, боец ММА, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжелом весе по версии «Pride FC», двукратный — по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо, один из лучших бойцов за всю историю смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко.