Спорт

Псковский спортсмен готовится к участию в первенстве Европы по смешанным единоборствам

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен «Центра ММА», КСЕ «Отечество – Псковская область» Иван Веретенников.готовится к участию в первенстве Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА), которое пройдет с 15 по 21 августа в Казани, и подготовительных сборах по ММА, которые будут проводиться в Симферополе с 1 по 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество – Псковская область»

По словам Ивана Веретенникова, углубленное медицинское обследование перед предстоящими соревнованиями прошло отлично. «В ходе УМО прошел 12 специалистов. Отмечу, что основной задачей врачей являлось получение наиболее полной и всесторонней информации о моем физическом развитии, оценке состояния здоровья перед первенством Европы», - рассказал спортсмен.



Говоря о подготовке к соревнованиям он подчеркнул: «В целях улучшения бойцовских навыков с 1 по 14 августа буду принимать участие на сборах по ММА в городе Симферополь, где выступят все призеры чемпионата и первенства России 2021 года. Сборы обещают быть интересными, поэтому будем работать!»

Тренируется спортсмен под руководством лицензированного тренера Союза MMA России, вице-президента Псковской областной федерации ММА Андрея Ткаченко и старшего тренера сборной ММА Псковской области павла Ершова.



«Прежде всего, получить новый опыт и новые впечатления! Цель, конечно, одна - это победить!» - поделился ожиданиями от участия в первенстве Европы Иван Веретенников.