Спорт

Псковичка проиграла матч спортсменке из Таиланда на Паралимпиаде

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева проиграла матч спортсменке из Таиланда на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает olympics.com.

Фото из архива

В состав делегации на Паралимпиаду от Псковской области вошли шестикратный паралимпийский чемпион, почетный гражданин города Пскова Сергей Шилов в качестве тренера сборной по легкой атлетике и Александра Васильева в составе сборной по настольному теннису.