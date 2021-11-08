Спорт

Великолучанка побила два мировых рекорда по зимнему плаванию

Великолучанка Алена Савунова побила два мировых рекорда на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Соревнования прошли во Владивостоке, на базе водной станции ЦСКА. С 4 по 7 ноября там состоялись Осенний Чемпионат России, 1-й этап открытого Кубка России и Русский Открытый Кубок Тихого Океана по зимнему плаванию. В состязаниях приняли участие порядка 170 пловцов со всей страны.

На 25 метрах вольным стилем с результатом 00:13,31 великолучанка оказалась не только быстрее конкуренток в своей возрастной группе А2 (15-19 лет), но и побила абсолютный мировой рекорд. Он сохранится, поскольку соревнования во Владивостоке не включены в план мероприятий Международной Ассоциации зимнего плавания (IWSA).

На той же дистанции, но уже баттерфляем Алена Савунова показала абсолютный рекорд мира, составляющий 00:14.60, тем самым обновив мировой результат на одну десятую секунды.

На стометровке брассом спортсменка из Великих Лук снова стала победительницей с результатом 01:24,90.

«На 25 метрах брассом и 50 вольным стилем девушка продолжила безошибочную работу, забрав еще две награды высшей пробы по своему возрасту. Великолучанка Алена Савунова стала одним из лидеров не только возрастной категории А2, но и общего женского зачета», - отмечается в сообщении.