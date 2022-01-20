Спорт

Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Победу одержали норвежки, прошедшие дистанцию 4 х 6 километров за один час 12 минут 54,1 секунды с десятью дополнительными патронами и одним штрафным кругом.

Российская команда, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам 24,6 секунды. Россиянки использовали 12 дополнительных патронов, а на третьем этапе Казакевич, занимавшая первое место, зашла на три штрафных круга после стрельбы из положения стоя.

Третье место заняли француженки (+32,6; +13; 0).

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье. В заключительный день пройдут мужская эстафета и женский масс-старт.