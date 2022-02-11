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Спорт

Член МОК призвал Россию взять тайм-аут на одну-три Олимпиады

12.02.2022 15:30|ПсковКомментариев: 0

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, возглавляющий расследование по применению допинга в российской легкой атлетике, призвал Россию пропустить несколько Олимпийских игр, чтоб взять ситуацию с допингом под контроль.

Фото: РИА Новости

«Мы могли бы сказать — мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль», — цитирует Ричарда Паунда РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание «Reuters».

Напомни, в пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение - после апелляции спортсменки 9 февраля его сняли. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.

МОК опротестовал решение о снятии отстранения Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), это же сделало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению суда, российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещается использование национального гимна, национальных эмблем или символов.

«Русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что такой подход - позволить им выступать (на Играх в Пекине) в качестве команды Олимпийского комитета России - был слишком мягким. Я уверен, что русские заручились поддержкой юристов и делают все возможное, чтобы проконтролировать ущерб», - сказал Паунд.

Ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой он прокомментировал так: «Это непохоже на загрязнение в пробе, это не терапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата».

Теги: #спорт #допинг #Олимпийские игры
Источник: Псковская Лента Новостей
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