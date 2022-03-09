Спорт

Секция самбо для детей открылась в поселке Кунья Псковской области

Секция самбо для детей открылась в поселке городского типа Кунья Псковской области. Об этом сообщает газета «Пламя» Куньинского района.

Фото здесь и далее: газета «Пламя» Куньинского района

Секция начала работу с начала года. Дети, желающие развить себя физически и обрести навыки самообороны, вновь получили эту возможность.

Тренирует ребят великолучанин Андрей Кротов, ранее занимавшийся с ними в Ущицком ДК. Пока занятия проходят с 16.00 до 18.00 каждые понедельник и среду в спортивном зале Районного культурного центра. В перспективе увеличить количество тренировок до трех раз в неделю.