Спорт

Шесть золотых медалей завоевали псковичи в межрегиональных соревнованиях по самбо

Традиционный турнир по самбо в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище прошел в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из Ленинградской и Новгородской области.

По итогам турнира воспитанники спортивной школы «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область» завоевали 6 золотых медалей в двух спортивных дисциплинах: боевом и спортивном самбо.



Подробнее о соревнованиях можно узнать в группе «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» социальной сети «ВКонтакте».