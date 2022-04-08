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Спорт

Шесть золотых медалей завоевали псковичи в межрегиональных соревнованиях по самбо

17.04.2022 13:12|ПсковКомментариев: 0

Традиционный турнир по самбо в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище прошел в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из Ленинградской и Новгородской области.

По итогам турнира воспитанники спортивной школы «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область» завоевали 6 золотых медалей в двух спортивных дисциплинах: боевом и спортивном самбо.

Подробнее о соревнованиях можно узнать в группе «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» социальной сети «ВКонтакте».

Теги: #псков #самбо #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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