Спорт

Псковский спортсмен одержал победу на межрегиональном турнире по боксу

Псковский спортсмен победил на 39-м межрегиональном традиционном турнире по боксу «Малиновый звон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Мастер».

Спортсмены организации приняли участие в соревнованиях, посвященных памяти основателя Федерации бокса Псковской области, мастера спорта СССР Евгения Лазебного.

«Спортсмены нашей школы впервые принимали участие в этом турнире. Все показали себя достойно: Ярослав Трофимов выступал в более тяжелой весовой категории, провел конкурентный поединок, к сожалению, уступил. Ибрагим Хатуев провел конкурентный поединок, уступил более опытному сопернику, Станислав Федоров, выступал в более тяжелой весовой категории, провел два поединка, дважды одержал уверенную победу – занял первое место», – говорится в сообщении.

В этом году в соревнованиях приняло участие около 150 боксеров из Псковской области, Санкт-Петербурга, Тверской и Московской областей, Новгородской области, Белоруссии.