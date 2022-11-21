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Спорт

Чемпионат и первенство города по рукопашному бою прошли в Пскове

22.11.2022 07:16|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и первенство города по рукопашному бою состоялись в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований. 

Фото здесь и далее: организаторы соревнований

Как рассказали в региональной федерации рукопашного боя, соревнования 20 ноября собрали 70 участников из трех псковских клубов. Было разыграно 20 комплектов наград. Больше всего медалей собрала псковская спортивная школа «Мастер», второе командное место поделили городские спортивные клубы «Кангал» и «Псков-файтер».

 

«Главная цель этих соревнований – формирование крепкой сборной города Пскова по рукопашному бою и подготовка судейской бригады уже к региональным соревнованиям», - рассказала президент региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Организаторы соревнований благодарят родительский комитет спортивной федерации за помощь в организации турнира.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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