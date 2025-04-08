ЖКХ

Денис Кузнецов: Только 35% юрлиц заключили договор с регоператором на вывоз ТКО

Лишь 35% юридических лиц в Псковской области заключили договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«К сожалению, в Псковской области юридические лица не очень торопятся заключать договоры с региональным оператором, мы сейчас собираем все базы данных, которые могут быть нам переданы в открытом доступе, потому что все-таки это конфиденциальная информация. Некоторые там личные данные есть, присутствуют», - рассказал Денис Кузнецов.

Лишь 35% клиентов заключили договоры.