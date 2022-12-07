Спорт

Восемь медалей привезли псковские самбисты с регионального турнира

XXVI региональный турнир по самбо «Память», посвященный горожанам, отдавшим жизнь в мирное время при защите Отечества, состоялся в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, соревнования проходили среди юношей и девушек 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В турнире приняли участие самбисты псковской спортивной школы «Мастер». По итогам соревнований спортсмены получили восемь медалей. Обладателями серебряных медалей стали: Максим Петров (весовая категория 35 кг), Тимофей Комаров (весовая категория 46 кг), Никита Ермаченко (весовая категория 65 кг), Елизавета Гаврищук (весовая категория 50 кг), Константин Павлушин (весовая категория 31 кг), Арсений Бойков (весовая категория 46 кг).

Бронзовые медали завоевали Артем Яковлев (весовая категория 34 кг), Мирон Кочмарик (весовая категория 55 кг).

Тренируют спортсменов Дмитрий Алекминский, Дмитрий Михайлов, Елена Иванова