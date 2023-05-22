Спорт

Шварценеггер посоветовал молодым бодибилдерам избегать опасной ошибки

75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер попросил молодых бодибилдеров избегать опасной ошибки: не слишком увлекаться стероидами.

Артист предостерег спортсменов от огромных доз стероидов и признался, что сам принимал такие средства в прошлом. Однако, отметил он, сейчас бодибилдеры больше злоупотребляют стимулирующими рост мышц веществами, цитирует актера «Лента.ру» со ссылкой на издание Men’s Health.

«Бодибилдинг всегда считался безопасным спортом, но сейчас он не таков. Сейчас люди гибнут из-за передозировки лекарств и даже не знают, что именно принимают. Слушают шарлатанов», — сказал он, порекомендовав за советом о любых лекарствах обращаться к настоящим врачам.

При этом, продолжил Шварценеггер, он отдает себе отчет, что не является идеальным примером для подражания. «Да, сейчас есть соблазн быстро заработать денег, разбогатеть, стать влиятельным. Но всякий раз, как вы подводите свое тело, вы будете жалеть об этом. Хочу, чтобы молодежь знала: я видел, как бодибилдеры нуждаются в трансплантации почек и страдают», — предупредил он.