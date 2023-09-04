Спорт

Более 100 российских спортсменов сменили гражданство

Более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие иностранные сборные. Об этом на заседании коллегии министерства спорта заявил заместитель министра спорта Алексей Морозов.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», - заявил Морозов.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, пишет ТАСС.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.