Спорт

Клуб «СуперФитнес» в Пскове приглашает на бесплатное занятие 1 января

Клуб «СуперФитнес» в Пскове по традиции проведет бесплатное занятие для всех желающих 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото: «СуперФитнес»

«Новый год совсем скоро! И нужно планировать, как же провести длинные выходные. Мы работаем для вас каждый день, и 1 января с 12.00 наши двери открыты для всех, кто тренит без пропусков и оправданий - вход свободный!» - рассказали в клубе.

В 13.00 в клубе «СуперФитнес» запланировано общее фото клиентов, которые «начали год правильно».

«Тренируйтесь и всегда будьте в форме», - призвали горожан в «СуперФитнесе».