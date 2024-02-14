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Спорт

Память шахматиста Александра Петрова почтили в опочецкой гимназии

14.02.2024 13:30|ПсковКомментариев: 0

Торжественное возложение цветов к бюсту первого русского шахматного мастера, автора первого русского учебника по шахматам Александра Петрова прошло в опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области. 

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

Мероприятие было посвящено 225-летию со дня рождения уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии создателя русской шахматной школы, писателя, государственного деятеля России XIX века Александра Петрова.

Торжественное мероприятие открыл директор гимназии, председатель комиссии по шахматному образованию и социальным проектам федерации шахмат Псковской области Юрий Богашев. Выступая перед гимназистами, Юрий Богашев кратко напомнил биографию Александра Петрова и его значительный вклад в развитие и популяризацию шахмат в России. В своём выступлении директор гимназии рассказал о работе, которую проводят администрация Опочецкого муниципального округа, лично глава Юрий Ильин совместно с областной федерацией шахмат по увековечению памяти выдающегося земляка, который родился и вырос на Опочецкой земле.

Юрий Богашев напомнил и о вкладе псковских историков в установление точной даты рождения великого шахматного мастера. Сегодня год рождения Александра Петрова установлен как 1799, что подтверждается выпиской из Метрической книги Успенской церкви города Опочка. Установлена и новая дата его рождения 2 февраля по старому стилю или 13 февраля по новому стилю.

Уже в пятницу, 16 февраля, в Опочке стартует ежегодный, ставший уже традиционным областной турнир среди команд-школ интернатов, посвящённый 225 летнему юбилею Александра Петрова. Организаторами турнира выступили областная федерация шахмат и учреждение дополнительного образования «Лидер» при поддержке региональных комитетов по образованию и спорту. Заявки на участие в турнире подали команды из Порхова, Опочки, Пскова, Пушкинских Гор,  Красногородска, Великих Лук и Невеля. Победитель турнира получит право представлять псковских шахматистов на всероссийском турнире «Восхождение», который уже в марте пройдет в Сириусе в Краснодарском крае.

В субботу, 17 февраля, впервые пройдет Кубок чемпионов Псковской области по блицу, где будут принимать участие только победители чемпионатов области по блицу имени А. Д. Петрова. Турнир пройдет с обсчетом международного и российского шахматных рейтингов. Федерация шахмат планирует организовать трансляцию этого мероприятия в сети «Интернет».

Александр Петров родился 13 февраля 1799 года в селе Бисерово (сегодня это территория города Опочки) Опочецкого уезда Псковской губернии. А. Д. Петров умер в чине тайного советника 22-го апреля 1867 года в Варшаве, где и погребен на Вольском кладбище. К сожалению, могила не сохранилась, зато его потомки сохранили и отреставрировали его дом в родовом поместье, который планируется использовать для проведения шахматных турниров и экскурсий. «Среди русских шахматистов нет имени, которое пользовалось бы большей известностью, чем имя Александра Дмитриевича Петрова» — писали в Чигоринском шахматном листке десятилетия после смерти пионера русской шахматной композиции.

В юбилейный 2024 год, год 225-летия со дня рождения великого русского шахматиста планируется организация и проведение массовых мероприятий: различные шахматные турниры в честь первого шахматного мастера, организация в краеведческом музее выставки, посвященной А. Д. Петрову, проведение в образовательных учреждениях Опочецкого района единого урока и областной шахматной олимпиады среди второклассников на тему: «Наш земляк — великий шахматист А. Д. Петров», проведение внеклассных мероприятий, а областной день детских шахмат будет посвящен шахматному наследию знаменитого и выдающегося уроженца Псковской земли.

Теги: #шахматы #спорт #Опочка
Источник: Псковская Лента Новостей
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