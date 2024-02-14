Спорт

Память шахматиста Александра Петрова почтили в опочецкой гимназии

Торжественное возложение цветов к бюсту первого русского шахматного мастера, автора первого русского учебника по шахматам Александра Петрова прошло в опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

Мероприятие было посвящено 225-летию со дня рождения уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии создателя русской шахматной школы, писателя, государственного деятеля России XIX века Александра Петрова.

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Торжественное мероприятие открыл директор гимназии, председатель комиссии по шахматному образованию и социальным проектам федерации шахмат Псковской области Юрий Богашев. Выступая перед гимназистами, Юрий Богашев кратко напомнил биографию Александра Петрова и его значительный вклад в развитие и популяризацию шахмат в России. В своём выступлении директор гимназии рассказал о работе, которую проводят администрация Опочецкого муниципального округа, лично глава Юрий Ильин совместно с областной федерацией шахмат по увековечению памяти выдающегося земляка, который родился и вырос на Опочецкой земле.

Юрий Богашев напомнил и о вкладе псковских историков в установление точной даты рождения великого шахматного мастера. Сегодня год рождения Александра Петрова установлен как 1799, что подтверждается выпиской из Метрической книги Успенской церкви города Опочка. Установлена и новая дата его рождения 2 февраля по старому стилю или 13 февраля по новому стилю.

Уже в пятницу, 16 февраля, в Опочке стартует ежегодный, ставший уже традиционным областной турнир среди команд-школ интернатов, посвящённый 225 летнему юбилею Александра Петрова. Организаторами турнира выступили областная федерация шахмат и учреждение дополнительного образования «Лидер» при поддержке региональных комитетов по образованию и спорту. Заявки на участие в турнире подали команды из Порхова, Опочки, Пскова, Пушкинских Гор, Красногородска, Великих Лук и Невеля. Победитель турнира получит право представлять псковских шахматистов на всероссийском турнире «Восхождение», который уже в марте пройдет в Сириусе в Краснодарском крае.

В субботу, 17 февраля, впервые пройдет Кубок чемпионов Псковской области по блицу, где будут принимать участие только победители чемпионатов области по блицу имени А. Д. Петрова. Турнир пройдет с обсчетом международного и российского шахматных рейтингов. Федерация шахмат планирует организовать трансляцию этого мероприятия в сети «Интернет».

Александр Петров родился 13 февраля 1799 года в селе Бисерово (сегодня это территория города Опочки) Опочецкого уезда Псковской губернии. А. Д. Петров умер в чине тайного советника 22-го апреля 1867 года в Варшаве, где и погребен на Вольском кладбище. К сожалению, могила не сохранилась, зато его потомки сохранили и отреставрировали его дом в родовом поместье, который планируется использовать для проведения шахматных турниров и экскурсий. «Среди русских шахматистов нет имени, которое пользовалось бы большей известностью, чем имя Александра Дмитриевича Петрова» — писали в Чигоринском шахматном листке десятилетия после смерти пионера русской шахматной композиции.

В юбилейный 2024 год, год 225-летия со дня рождения великого русского шахматиста планируется организация и проведение массовых мероприятий: различные шахматные турниры в честь первого шахматного мастера, организация в краеведческом музее выставки, посвященной А. Д. Петрову, проведение в образовательных учреждениях Опочецкого района единого урока и областной шахматной олимпиады среди второклассников на тему: «Наш земляк — великий шахматист А. Д. Петров», проведение внеклассных мероприятий, а областной день детских шахмат будет посвящен шахматному наследию знаменитого и выдающегося уроженца Псковской земли.