Спорт

Чемпионы мира и Европы смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов

По инициативе «Единой России» победители международных соревнований смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

Госдума приняла закон, инициированный партией, который дает такую льготу победителям Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских игр, чемпионам мира и Европы. Также норма распространяется на победителей Игр БРИКС, Игр дружбы, Игр будущего.

Ранее сообщалось, что приемная кампания 2024/25 учебного года в российские вузы пройдет по нынешней системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат.