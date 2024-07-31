Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с мастером боевых искусств Владимиром Евдокимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня о своем пути к спорту расскажет мастер боевых искусств России, президент Федерации кобудо Псковской области, обладатель черного пояса по карате Владимир Евдокимов.

Почему он бросил греблю и как пришел в единоборства? Как выглядит обычный день Владимира Евдокимова? Тяжело ли жить в режиме тренировок более 50 лет? Как ему удалось восстановиться после травмы позвоночника, которую он получил на пике спортивной формы? В каком ключе Владимир Евдокимов воспитывает молодых спортсменов? Что важнее — самоотдача или генетика? Об этом и многом другом - в эфире.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Трансляция завершена