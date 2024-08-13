Спорт

Воспитанницам псковской «Бригантины» присвоили звания мастеров спорта России

Приказом Министерства спорта Российской Федерации воспитанницам спортшколы «Бригантина» Кристине Красновой, Александре Мосоловой и Алисе Орловой присвоено спортивное звание «мастер спорта России» по спортивной аэробике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото: спортшкола «Бригантина»

«Девочки пришли заниматься в "Бригантину" в шестилетнем возрасте. В 14 лет стали кандидатами в мастера спорта и ежегодно становились победительницами первенств Северо-Западного федерального округа, а в 2024 году чемпионата СЗФО по спортивной аэробике. Любовь к избранному виду спорта, трудолюбие, целеустремленность, талант девушек, ежедневная помощь родителей, педагогическое мастерство тренеров-преподавателей - всё это спустя 12 лет напряженных тренировок дало высокий результат», – рассказали в спортшколе.

В разные годы спортсменки занимались у Юлии Бабич, Марии Ахмедовой, Елены Зарываевой и Софии Кустковой. В настоящее время спортсменки занимаются у тренера-преподавателя высшей квалификационной категории Анжелики Алексеевой.