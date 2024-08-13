Воспитанницам псковской «Бригантины» присвоили звания мастеров спорта России

Приказом Министерства спорта Российской Федерации воспитанницам спортшколы «Бригантина» Кристине Красновой, Александре Мосоловой и Алисе Орловой присвоено спортивное звание «мастер спорта России» по спортивной аэробике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.
Фото: спортшкола «Бригантина»
В разные годы спортсменки занимались у Юлии Бабич, Марии Ахмедовой, Елены Зарываевой и Софии Кустковой. В настоящее время спортсменки занимаются у тренера-преподавателя высшей квалификационной категории Анжелики Алексеевой.