Спорт

О пользе фиджитал-спорта для детей рассказал глава псковского клуба единоборств

Фиджитал-спорт может помочь современным детям улучшить свои физические показатели и привить любовь к спорту. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» рассказал руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.

Одно из возможных решений проблемы с зависимостью от компьютерных игр и малой подвижностью детей, по мнению Владимира Владимирова, - развитие фиджитал-спорта. Это направление объединяет физический и цифровой спорт и было придумано в России.

«В Казани прошли первые игры, и сейчас огромное количество стран уже подключается к этому. В нашей области за это продвижение отвечает Василий Демидов, Федерация компьютерного спорта Псковской области», - рассказал Владимир Владимиров.

По мнению общественного деятеля, такой вид досуга является одним из лучших решений, поскольку изначально дети учатся в виртуальном пространстве, а затем переходят в реальность.

Владимир Владимиров рассказал, как перед соревнованиями по Counter-Strike геймерам предложили выехать на полигон и поиграть в реальной жизни обычными пластмассовыми шариками.

«На полигон из них поехали только трое, но они были в восторге от того, что в реальной драке все происходит по-другому, чем в компьютерной игре», – отметил Владимир Владимиров.

Так же он отметил цели, которые преследует фиджитал-спорт.

«Мы, с одной стороны, этих людей вытаскиваем с компьютера в реальный мир. А другая крайность, когда он чистый спортсмен, мы, наоборот, рассказываем про цифровой мир, предлагаем изучить элементарные азы. Начиная с цифровой безопасности и так далее», - пояснил Владимир Владимиров.