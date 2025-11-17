Спорт

Официальная федерация по джампинг фитнесу Псковской области привезла гран-при с Московского кубка

Кубок Московской области по джампинг фитнесу-2025 прошел в городе Железнородный Московской области в субботу, 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации джампинг фитнеса Псковской области.

Псковскую область представляла делегация из 30 человек официальной федерации по джампинг фитнесу региона. По итогу бронзовые медали завоевали Эрика Тренина (соло 3-6 лет) и Полина Петрова (соло 18+). Золотую медаль получила Екатерина Бобровицкая (соло 15-17 лет).

В командных соревнованиях команда Viki Jump стала лауреатом первой степени с номером «Зоопарк» в номинации «Фест» и стала обладателем гран-при в номинации «Шоу» с номером «Белоснежка».

«Стоит отметить, что это две самые массовые фестивальные номинации кубка. Коллеги из московского региона отметили высокий уровень подготовки псковской команды и отметили вклад тренерского состава», - сообщили в федерации.

Главным тренером официальной федерации по джампинг фитнесу Псковской области является Виктория Тренина, которая на протяжении последних лет активно развивает джампинг на территории региона, организовывая фестивали, кубки, мероприятия и другие активности на высоком уровне. Подготовку спортсменов к кубку также проводили тренера официального регионального отделения — Полина Петрова, Алена Рулева и официальный хореограф — Алевтина Расшивалова-Годунова.