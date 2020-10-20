Туризм

Псковских предпринимателей приглашают на туристский веб-марафон

Очередной туристский веб-марафон «Движение навстречу: Калининград - Псков - Вологда - Нижний Новгород» проведет 3 ноября Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» при поддержке ТПП РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной ТПП, цель онлайн-марафона - активизация профессиональных площадок для открытого диалога по актуальным вопросам восстановления индустрии гостеприимства в регионах Российской Федерации, развитие внутреннего туризма, презентация новых проектов по продвижению объектов туриндустрии, обмен опытом с представителями туриндустрии других регионов.

Целевая аудитория - турагентства, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за развитие туристической отрасли, предприниматели - субъекты МСП, владельцы гостиничного и туристического бизнеса.

Гастрономический туризм Псковской области будет представлен ООО «Греческая сыроварня «Тремпелис». Про единственный в мире музей льна расскажет основательница Вера Фест из Печор. Кроме того, Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» и ООО «Псковнефтепродукт» презентуют совместный проект по продвижению местных производителей, ремесленников для туристов и гостей псковского региона.

Ранее в данном проекте приняли участие 9 регионов РФ и Республики Беларусь, состоялись презентации более 45 объектов туриндустрии.

Начало в 11.00 по московскому времени.

Заявки на участие в мероприятии можно прислать на e-mail: http://delo@chamberpskov.ru.