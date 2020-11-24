Туризм

Названы самые безопасные для туристов страны

Самыми безопасными для туристов странами эксперты признали северные государства: Исландию, Данию, Норвегию и Финляндию. К такому выводу пришли специалисты медицинской и туристической организации International SOS, сообщает Лента.ру.

«Незначительный» уровень риска присвоен семи странам, среди них эксперты назвали Швейцарию, Словению и Люксембург.

Как отмечается в исследовании, большая часть Европы, Великобритания, Канада, Австралия и США вошли в список государств с низким уровнем риска. При этом Россию отнесли к государствам со средним уровнем риска.

Аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие) и количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

Также в рейтинге учитывалась надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

Ранее специалисты International SOS назвали самыми опасными направлениями для путешествий в 2021 году Ливию, Сирию и Афганистан. Также среди стран «экстремального» риска оказались Йемен, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.