Туризм

Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада по доступности туров с кешбэком

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году. Об этом сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

В рейтинге самых недорогих санаториев лидируют Центральная России и Приволжье. При этом в санаториях Псковской области путевка по кешбэку обойдется, в среднем, в 2890 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Топ-5 регионов Северо-Запада России по доступности отдыха весеннего туристического кешбэка 2022 года составляют Вологодская, Новгородская, Архангельская, Псковская и Мурманская области. В этих регионах отдых обойдется то 2,3 до 3 тысяч рублей в сутки.

«Туристы все чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, что приводит как к сокращению расходов и времени на логистику, так и к лучшей акклиматизации. Кроме того, местные здравницы, которые прежде не могли тягаться по загруженности и доходности с южными курортами, получают возможность полноценно оказывать услуги и развиваться даже в межсезонье. Таким образом, можно говорить о большой пользе программы туристического кешбэка как для отдыхающих, так и для самих санаториев», - отметили на портале Санатории-России.рф.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России по программе кешбэка в 2022 году.