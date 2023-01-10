Туризм

Первые путёвки в Китай появились у туроператоров

В ассортименте российских туроператоров начали появляться первые путёвки в Китай, сообщает АТОР.

«Компании находятся сейчас на разной стадии планирования продаж, есть даже первые турпакеты. Но все ждут главного: решения вопроса с визами», — приводит сообщение ассоциации РИА Новости.

В China Travel, например, уже активно идет работа по добавлению новых предложений по Китаю: можно забронировать отель в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, а после китайского Нового года появятся варианты и в Хайнане.

По словам руководителя отдела маркетинга Евгения Глотова, первый пакет в материковую часть Китая с еженедельным перелетом «Аэрофлота» по средам выставлен 9 января на сайте компании. Но есть нюанс: его могут купить только те россияне, у которых уже есть китайская виза.

«Русский Экспресс» и «Интурист» тоже собираются восстанавливать ассортимент туров в страну, но ждут определенности с авиасообщением и визами. Пока что, по данным представителей отрасли, въездные документы путешественникам не выдают.

Китай открыл границы для иностранцев с 8 января. Для въезда, согласно правилам, нужен только отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.