Туризм

Туристические маршруты хотят адаптировать для инвалидов

По данным Минтруда, в России 11,3 миллиона инвалидов и еще больше маломобильных людей, например пенсионеров или многодетных родителей. Многие из них хотели бы путешествовать, но сейчас большинство отелей и достопримечательностей для них не приспособлены. В Госдуме считают, что туристические маршруты должны быть доступны людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого следует изменить требования к этим маршрутам, утвержденные кабмином. Как стало известно на заседании рабочей группы комитета Госдумы по труду и социальной политике, которое прошло 26 января, такие предложения парламентарии подготовят совместно с Ассоциацией автомототуризма, чтобы затем отправить их в правительство.

Около 30% населения России маломобильны, из них 8% — инвалиды. Но туризм доступен в основном только абсолютно здоровым людям. Во многих отелях нет даже номеров для инвалидов, гостиницы не приспособлены для слабовидящих. Региональные музеи не оснащены пандусами, а природные достопримечательности колясочникам совсем недоступны. В Госдуме при комитете по труду и социальной политике создали экспертную рабочую группу, которая попытается исправить ситуацию и будет заниматься развитием инклюзивного туризма, пишет «Парламентская газета».

«В стране огромный потенциал для туризма, в том числе инклюзивного, — сказал глава комитета, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. — Надо создавать безбарьерную среду, чтобы маломобильные группы граждан могли пользоваться туристическими услугами, инфраструктурой. Для них надо обеспечить нормальный отдых».

Требования к туристическим маршрутам, утвержденные постановлением правительства № 2086 от 29 ноября 2021 года, вступили в силу в июле 2022 года. Самые значимые маршруты получат статус национальных — их будет продвигать государство. Но в этом документе ничего не говорится о том, чтобы такими маршрутами могли пользоваться инвалиды. Еще в прошлом году Ярослав Нилов отправил в правительство письмо, подготовленное вместе с Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга, с просьбой изменить требования с учетом интересов людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщил «Парламентской газете» президент указанной ассоциации Сергей Лобарев, на это письмо из кабмина пришла отписка, но авторы письма не намерены сдаваться.

По словам Ярослава Нилова, планируется подготовить новые предложения для изменения требований к туристическим маршрутам, «чтобы они на деле, а не на бумаге стали доступными для всех категорий туристов». Затем их отправят в Правительство.

Проверить, сможет ли инвалид попасть в музей или осмотреть достопримечательности, можно на карте доступности в интернете на сайте kartadostupnosti.ru. Выяснилось, что, например, в Торжке доступных объектов нет, отметил депутат Торжокской городской думы Алексей Черепнов. Чтобы исправить ситуацию, в городе решили развивать пилотный проект инклюзивного туризма. Кафе, гостиницы, музеи адаптируют для инвалидов. Затем этот опыт предлагают распространить в других российских регионах.

По словам Черепнова, с 2011 года в России начали программу «Доступная среда». Приняты различные нормативные акты и правила, но часто их выполняют просто для галочки. К сожалению, большинство инвалидов не имеют возможностей для самостоятельного путешествия.

В Совете Федерации понимают важность повышения доступности путешествий для маломобильных людей и продвижения автотуризма, сказал член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Горняков. Руководство палаты регионов пообещало содействовать в развитии этих направлений.

22 декабря прошлого года вице-спикер Совета Федерации и мототурист Константин Косачев встретился с руководством Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Он подчеркнул, что развитие авто- и мотопутешествий необходимо для роста турпотока внутри России, создания туристической инфраструктуры в регионах. «Приветствую желание общественников участвовать в экспертных советах федеральных органов исполнительной и законодательной власти, развивать маршруты для автопутешественников, лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения», — сказал Косачев, слова которого привели на сайте ассоциации.