Туризм

Почти треть российских туристов планируют свой отпуск за полгода до поездки

Жители России приняли участие в онлайн-опросе сервиса «Туту» и рассказали, когда начинают готовиться к предстоящему отпуску. В исследовании участвовали почти 1,8 тысяча пользователей, из которых примерно треть (29%) начинают планировать свой отпуск как минимум за полгода или даже раньше.

Еще 23% респондентов приступают к изучению туристических направлений для отдыха примерно за три-шесть месяцев до поездки, а 17% участникова опроса — за два-три месяца, пишет RuNews24.

Около 9% путешественников начинают готовиться к отпуску за один месяц, еще 7% - за две-три недели. При этом только 15% опрошенных достаточно часто принимают решение в последний момент и отправляются в путешествие спонтанно.