Туризм

Айда за пряниками!

Новогодние каникулы — хорошая возможность сменить обстановку и зарядиться энергией на оставшиеся до летнего отпуска месяцы. Для этого совсем необязательно покупать дорогостоящие путёвки в тёплые заграничные края, достаточно посмотреть на карту России и выбрать место по душе, которая истосковалась по приключениям.

В прошлом году обозреватель Псковской Ленты Новостей разведала обстановку в зимнем Сочи, а на этот раз решила изучить Тулу — родину оружейников, самоваров и пряников. В чём секрет медовой сладости, чем ещё примечателен город-герой, и какие лайфхаки хороши для путешествий в холодное время года? Ответы на эти и другие вопросы в материале Ульяны Лаблюк.

Памятник тульскому прянику, установленный в 2014-м году

Девушкам не доверяли

Даже те, кто не любит пряники и сладкое в целом, наверняка не единожды слышали про тульскую сладость. Её можно повстречать на полках сетевых магазинов разных городов — и есть вероятность, что вам попадётся оригинал. Дело в том, что тульскими теперь могут зваться только пряники, произведённые в Тульской области.

Именно там на протяжении трёх столетий изготавливают знаменитые печатные пряники, первое письменное упоминание о которых датируется 1685 годом. В XVII веке они назывались иначе — тогда на Руси пекли медовый хлеб, состав которого был весьма примитивным: смесь из ржаной муки, мёда и сока. Этакая сладкая лепёшка, которая хранится гораздо дольше обычного хлеба за счёт консерванта, роль которого выполняет продукт, производимый пчёлами. Позже в выпечку стали добавлять различные травы, сахар, масло и со временем пряник приобрел вкус и вид, привычный современному человеку.

Пряник, изготовленный на мастер-классе

Три века назад у каждого мастера-пряничника был свой особенный рецепт тульского пряника, который держали в тайне. Знания передавали по наследству, причём только по мужской линии. Девочкам такой большой секрет не доверяли — не потому, что они от природы болтливы, а по причине перспективы ухода в другую семью. Доходило вплоть до того, что мастера, не имеющие ни сыновей, ни племянников, подбирали на улице сироту, обучали тайному ремеслу и принимали в семью.

Разведать или украсть рецепт было почти невозможно, ведь при взвешивании ингредиентов мастера никогда не пользовались стандартными гирями. Вместо этого брали различные разновесы вроде камушков и железок, которые после прятали в тайник. Таким образом, самый большой секрет тульского пряника — это не список ингредиентов, а их пропорции.

Запекали сладость в специальных дощечках, изготовленных из мягких пород древесины, - пряницах. Служили вырезные формы недолго, в отличие от современных, которые не портятся годами, так как с печью не соприкасаются.

Ещё один секрет — тульский воздух, без которого, якобы, пряник не получится. По одной из версий, это доказали братья Гречихины, титулованные пряничники XVIII века. Однажды они отправились во Францию и преподнесли гостеприимным хозяевам угощения с Тульской земли. Французам пряник понравился, и они захотели сами производить лакомство. Как ни странно, братья согласились поведать рецепт. Взяли на месте все необходимые ингредиенты, слепили, выпекли, а пряник не получился.

На мастер-классе по изготовлению пряников

Тогда решили привезти нужные компоненты из Тулы — муку, мёд, начинку (традиционная — яблоко плюс слива, а также другие ягоды, которые произрастают в местности). Но что-то снова пошло не так — невкусный вышел пряник. Тогда братья вынесли вердикт: не хватает тульского воздуха. Очевидно, что находчивые Гречихины схитрили, чтобы не обижать французов отказом. Ну, а сейчас легенда, по сути, превратилась в быль — по закону в товарных знаках теперь должны использоваться исключительно географические наименования, имеющие отношения к месту производства.

Дорогое удовольствие

С тульской сладостью на Руси было связано много традиций.

К примеру, парень, который хотел сделать предложение девушке, дарил ей не цветы и кольцо, а пряник в виде сердца. В случае согласия избранница принимала пряник, а если не хотела замуж — разламывала на две части или надкусывала. Наверное, чтобы не пошёл к соседке — шутливое предположение, которое озвучили гости города, передала нам ведущая мастер-класса по изготовлению пряников. Она же рассказала, что простому мужчине на тот момент приходилось работать почти месяц, чтобы купить пряник. Он стоил примерно 1 рубль за 500 граммов, что по тем временам было очень дорого и равнозначно стоимости коровы.

На свадьбу выпекали другие пряники — со сдобой, орехами, цукатами, фруктами. Их украшали цветами, глазурью и преподносили молодожёнам со словами: «Желаем вам жизни сладкой и богатой, как этот пряник».

На рождение ребёнка тоже дарили пряник, который хранился до 16-летия — лакомство не портилось. Важно учитывать, что тогда в выпечку добавляли гораздо большее количество мёда и классические начинки, которые способны долго храниться. Нынешние пряники имеют меньший срок годности.

«Первый космический тульский пряник», путешествовавший 17 дней в космическом пространстве, находится в Музее самоваров

На похоронах раздавали поминальные медовые сладости. Так в Тульской губернии жизнь начиналась и заканчивалась пряником.

Однажды тульское лакомство оказалось на грани исчезновения. К 1917 году большинство производств были разрушены и разграблены, и про пряник на какое-то время позабыли — было не до того. К 1930-м годам советские власти решили возобновить ремесло, но большинство мастеров к тому моменту погибли на войне или умерли от старости. Рецептов по выше описанным причинам не сохранилось. И тут появился некто Степан Савостьянов, который 13-летним мальчишкой работал подмастерьем у братьев Гречихиных. Втайне от всех он выведал рецепт тульского пряника и впоследствии смог передать его всему миру. Таким образом, если верить той истории, до нашего времени сохранился только один рецепт - братьев Гречихиных. Меж тем, пряничников было очень много.

На мастер-классе по изготовлению пряников

Сейчас в Туле насчитывается 15 производителей пряничного дела. С годами рецепт претерпел изменения, современный ГОСТ допускает замену ингредиентов и корректировку пропорций. Традиционным остался метод приготовления — на большинстве фабрик пряники делают вручную.

Начинка - повидло из чёрной смородины

Прикоснуться к старинному можно на мастер-классах, которые проводят на производствах. Лепить пряник из готового теста (особенности рецептуры и нынче не разглашают, нам озвучили лишь основной состав и добавленные специи — корица, мускатный орех, имбирь и бадьян) довольно не сложно. Две трети мякиша нужно вложить в форму, расправить, сверху положить начинку (у нас - повидло из чёрной смородины), затем оставшимся куском запечатать. Самое интересное начинается дальше, пряник нужно выбить из формы. Для этого необходимо довольно сильно ударить пряничницей по лежащей на столе скалке, с непривычки может получиться не с первого раза. Опытные мастера довольно ловко управляются и с 7-килограммовыми формами.

На мастер-классе по изготовлению пряников

Выпекаются пряники быстро. На производстве, где мы побывали, их отправляют в электрическую печь на 4 минуты при 320 градусах, затем на 4 минуты — при 280, время может колебаться в зависимости от веса пряника. После сладость покрывают сахарной глазурью, которая скрывает недостатки — трещинки и разломы, которые неизбежно появляются во время выпекания.

Изготовленную продукцию можно забрать домой или употребить с пылу, с жару на месте. Но она получается настолько красивой, что есть жалко. За мастер-класс мы отдали по 850 рублей с человека и не пожалели — он стоил своих денег.

Едва не разобранный Кремль и «пьяный угол»

Сладкому символу Тулы посвящён целый музей, в который нам довелось заглянуть лишь одним глазком, и памятник, расположенный неподалёку от Кремля. Именно туда, в исторический центр города, пролегал наш дальнейший путь, несмотря на крепчающий мороз.

Тула, как и другие старинные города, являет собой самый настоящий музей под открытым небом с богатейшим культурным и историческим наследием. История города насчитывает несколько веков, Кремль датируется 1520-м годом. По словам нашего экскурсовода, название города произошло от наименования местной реки Тула (также Тулица), что означало «скрытое и недоступное место». К слову, местный Кром расположен в довольно нетипичном месте — в низине, в отличие от Псковского, возведённого на возвышенности.

Когда-то Тульский кремль играл большую оборонительную и политическую роль. В открытых источниках упоминается, что Лжедмитрий I объявил Тулу столицей государства. Годы шли, времена менялись, и в один момент сооружение утратило стратегическую важность. Его даже собирались разобрать, но местные жители отстояли свою святыню.

На данный момент Кремль является памятником архитектуры и пребывает в довольно презентабельном состоянии. Благодаря масштабной реконструкции в начале XXI века удалось почти доподлинно восстановить первоначальное обличье крепости, духовным центром которой сегодня являются Богоявленский и Свято-Успенский православные соборы. Также за каменными стенами построили деревянные осадные дворы, чтобы показать, как выглядел Тульский кремль в начале своей истории.

На его территории есть ещё один любопытный памятник старины — каменные лавки. Когда-то их использовали для продажи животноводческой продукции, но после закрыли из-за антисанитарии и неприятных запахов, царивших повсюду. В начале XX века лавки приспособили под жильё для работников электростанции, которую построили неподалёку. Даже не верится, что каких-то 100 лет назад люди всё ещё жили за кремлёвскими стенами.

На территории современного Кремля работают несколько музеев, проводятся выставки, а за стеной можно увидеть бронзовый макет исторического центра. В той же части города расположена центральная площадь Ленина, которая буквально 150 лет назад была плотно застроена купеческими зданиями и особняками. С приходом советской власти и необходимостью проводить массовые мероприятия всё ненужное снесли, в том числе Спасо-Преображенский храм, и на его месте возвели пионерский сквер.

Ёлка на площади Ленина в Туле

Сейчас в центре площади возвышаются бронзовый Ленин и Белый дом, он же Дом Советов, а в народе — Юнакиевский собор (по фамилии первого секретаря обкома КПСС Ивана Юнака). Там заседают правительство области и Дума. Под Новый год на площади устанавливают ёлку и заливают каток.

На соседнем проспекте Ленина возвышается кирпичный дом, имеющий статус памятника архитектуры, именуемый «пьяным углом». До революции здесь был открыт винный колониальный гастрономический магазин, куда однажды пришла сбежавшая с колбасной фабрики свинья. Некоторые экскурсоводы рассказывают историю о том, что хрюшка забежала в помещение и подкрепилась горячительным, после чего уснула на пороге. В интернете есть информация о том, как животное пало от пули городового, произошедшее запечатлел проходивший мимо фотограф. После этого в городе разразился скандал, а любителям алкогольных возлияний по сей день напоминают: «Напьешься и будешь валяться, как свинья у пьяного угла».

Примечательна улица Металлистов, которую называют Тульским арбатом. Раньше на ней жили купцы, затем советские граждане, а теперь это пешеходное пространство, отреставрированное и превращённое в Музейный квартал. Зимой здесь проводится традиционный конкурс креативных елок, в рамках которого различные организации создают необычные новогодние деревья.

Совсем недавно, всего 5 лет назад, горожане и туристы получили возможность прогуляться по облагороженной Казанской набережной. Раньше прилегающая к Кремлю территория была занята складскими помещениями завода и закрыта.

А немного поодаль, на неприметной улочке, всё ещё пребывают в плачевном состоянии Ломовские ворота, которые пару веков назад были парадным въездом в усадьбу главы города.

Музей оружия и Ясная поляна

Конечно же, мы не могли не посетить Тульский музей оружия. На самом деле, выставочных площадок несколько, мы побывали только в центральном здании, на осмотр которого требуется довольно много времени. Строение выполнено в форме богатырского шлема, мы изучили четыре этажа из пяти.

На входе было не протолкнуться — в новогодние выходные многие решили ознакомиться с огромнейшим собранием огнестрельного и холодного оружия, которое представлено в музее. Это просто мечта мальчишки, причём не важно, какого возраста. Ребят от мала до велика не оттащить от витрин, для изучения экспонатов в которых не хватит, кажется, и дня. Впрочем, и девочкам там интересно. В музее можно узнать о некоторых технологических особенностях производства оружия в прошлых веках, заглянуть в кабинеты, где вершились судьбы мира. Много экспонатов в формате 3D, есть виртуальные «рассказчики», электронное описание всех предметов, интерактивные и игровые зоны, другие мультимедийные технологии — музей оборудован по последнему слову техники. Цена билета — 500 рублей.

Не преминули побывать и в знаменитой Ясной Поляне, расположенной в 14 км от Тулы. Музей-усадьба, где родился, творил и похоронен Лев Толстой, неизменно притягивает путешественников вне зависимости от того, как они относятся к творчеству и биографии писателя. Живописная берёзовая аллея, парк, многочисленные постройки располагают к длительным прогулкам на свежем воздухе, но с учётом погодных условий мы решили не задерживаться на улице. В усадебные дома можно попасть только в составе экскурсии, вход без экскурсионного обслуживания стоит 100 рублей. В целом, экспресс-осмотра достаточно для ознакомления с усадьбой, особенно в холодное время года.

Обзорная экскурсия по Туле и поездка в Ясную Поляну пришлись на морозную погоду. Днём температура воздуха не превышала минус 20 градусов. Настоящим спасением стали одноразовые самонагревающиеся грелки. Без них ноги промерзают за 5 минут даже в хорошей обуви, лицо покрывается инеем, и уже не то, что ходить, смотреть ничего не хочется. Нехитрые приспособления в виде пластырей на носки, подошву и мешочков в перчатки помогли пережить без потерь для здоровья двухчасовую прогулку по городу. Обзорная экскурсия по Туле и поездка в Ясную Поляну пришлись на морозную погоду. Днём температура воздуха не превышала минус 20 градусов. Настоящим спасением стали одноразовые самонагревающиеся грелки. Без них ноги промерзают за 5 минут даже в хорошей обуви, лицо покрывается инеем, и уже не то, что ходить, смотреть ничего не хочется. Нехитрые приспособления в виде пластырей на носки, подошву и мешочков в перчатки помогли пережить без потерь для здоровья двухчасовую прогулку по городу.

Реликвии на ходу

С чем ещё ассоциируется Тула? Не многие знают, что помимо самоваров, оружия, пряников и гармошки город тесно связан с мотоциклами. Тульский машиностроительный завод, который ведёт свою историю с конца XIX века и функционирует до сих пор, известен своей двухколёсной техникой, которая широко использовалась в сельской местности. Помните легендарного «Муравья»? Первая партия мотороллеров, тогда ещё двухколёсных, была выпущена ТМЗ в 1959 году.

Самые разные модели, в том числе опытные образцы, сегодня представлены в Тульском мотоциклетном музее «Мото Авто Арт», что притаился в деревне Харино вблизи города. Основать выставку частной коллекции решил местный энтузиаст Леонид Зякин более 30 лет назад. Сегодня музей имеет официальный статус и обладает уникальным собранием мототехники производства Тульского машиностроительного завода, а также многими другими редкими экземплярами.

Всего в экспозиции более 360 мотоциклов и мотороллеров. «Такого количества экспонатов ни у кого нет. Отечественный ряд весь полностью, зарубежный тоже внушительный. Процентов 80 на ходу», - радушно встречает гостей работник музея и приглашает осмотреть пять залов.

Осмотр начинается с первых отечественных мотоциклов, произведённых в 1930-1938 годах. Представитель музея заверил, что все они готовы ехать хоть сейчас. Далее можно увидеть самый настоящий «советский гараж» - в помещении воссоздана атмосфера времени, знакомая многим мальчишкам, выросшим во времена СССР и увлекавшимся техникой.

Затем взору открываются остальные залы, в которых любой фанат мотоциклов испытает благоговейный трепет. Чего там только нет! Мотоциклы военного и мирного периода, инвалидки, мотороллеры и цирковая мототехника, спортивные мотоциклы, грузовые и легковые, легендарные «Явы», Ковровские, Минские, Ижевские, Ирбитские, Минские, зарубежные мотоциклы. Каждый из них уникален, каждый имеет свою особенную историю. Многие сохранились в единственном экземпляре.

Отдельного внимания достоин «Баксан», который покорил высшую точку Европы - восточную вершину Эльбруса (высота 5621 м). Уникальный мотоподъём совершила команда журнала «Мото», за что была удостоена занесения в Книгу рекордов России.

Абсолютно все экспонаты вычищены до блеска. Видно, что создатели любят своё дело, к тому же, при музее организована реставрационная ремонтная мастерская, доступ в которую ограничен. В январские выходные вход в музей стоил всего 300 рублей.

На 100 рублей дороже обошлась ещё одна тульская достопримечательность - перевёрнутый дом. «Переверни свой мир» гласит табличка над входом, и это в буквальном смысле. Я бывала на подобном аттракционе в Смоленске, там дом-перевертыш выполнен в стиле «Волшебника Изумрудного города». Тульский немного попроще в части интерьера, но тоже помогает проверить на прочность вестибулярный аппарат и весело провести время. Особенность таких построек в том, что их создают под наклоном, а вся мебель и предметы размещены на потолке, под которым подразумевается пол. Во время пребывания в такой «реальности» немного не по себе, земля буквально уходит из под ног, но где ещё вы сделаете такие необычные фото?

В Туле и её окрестностях есть масса других музеев, памятных мест и природных достопримечательностей, на осмотр которых нам не хватило времени, сил и морозостойкости. И это означает лишь то, что у нас будет повод вернуться, чтобы продолжить изучать нашу необъятную Родину.

Смотрите также В воде и свете

Ульяна Лаблюк