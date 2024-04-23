Туризм

Только 6% работающих псковичей планируют взять кредит на летний отпуск– опрос

Согласно результатам опроса, 6% псковичей планируют взять кредит для оплаты своего летнего отдыха. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения, уходящие в отпуск этим летом.

При этом мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (7% против 5% соответственно). Заем для отпуска горожане в возрасте до 44 лет берут чаще тех, кто старше (8 и 4%). Те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, рассматривают возможность взять заем чаще тех, кто получает меньше (8 и 5%). На отпуск за границей кредиты берут чаще, чем на отдых в пределах России (8 и 6%).

Однако большинство респондентов (89%) не поддерживает идею отпусков в кредит: «Рассчитываю уложиться в заработанное»; «Есть другие кредиты».