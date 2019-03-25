Происшествия

Великолучанка получила 100 часов обязательных работ за мошенничество в сфере кредитования

Прокуратурой Великих Лук поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы.

Приговором мирового судьи она признана виновной в совершении преступления - мошенничество в сфере кредитования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В суде установлено, что в июне 2018 года у женщины возник умысел на хищение обманным путем денежных средств микрофинансовой компании ООО МФК «Смартмани.ру» путем предоставления заведомо ложных сведений.

Осознавая, что она не имеет постоянного места работы и источника дохода, не имея действительных намерений и возможности выполнения условий договора займа, она зашла на сайт микрофинансовой компании, где зарегистрировалась и заполнила электронную анкету-заявку, умышленно указав в ней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своем месте работы и заработной плате в размере 28 000 рублей, тем самым введя сотрудников ООО МФК «Смартмани.ру» в заблуждение относительно своих действительных намерений и платежеспособности.

В продолжение своего преступного умысла в августе 2018 года она снова зашла на сайт ООО МФК «Смартмани.ру» в созданный ею ранее личный кабинет с заполненной анкетой-заявкой, содержащей ложные сведения о наличии у нее места работы и дохода, подала заявку на оформление потребительского займа в сумме 15 000 рублей.

После подписания ею с помощью смс-кода договора потребительского займа, присланного в ее личный кабинет, на банковскую карту мошенницы были переведены денежные средства в указанной сумме, которыми она распорядилась по своему усмотрению, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий, направленных на погашение займа.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 100 часов обязательных работ.