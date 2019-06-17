Происшествия

Уголовное дело заведено на жителя Куньи, порезавшего ножом сожительницу

Прокурор Куньинского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений, причинивших легкий вред здоровью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в апреле 2019 года между двумя сожителями в деревне Корнилово Куньинского района произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно ударил свою сожительницу ножом в область шеи несколько раз.

Обвиняемый нанес потерпевшей телесные повреждения, которые нанесли легкий вред здоровью.

Обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.