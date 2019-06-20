Происшествия

Госинспекторами рыбохраны по Псковской области изъято 19 незаконных орудий лова

Госинспекторами рыбохраны по Псковской области выявлено 11 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 28 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 35,6 тыс. рублей, изъято 14 кг водных биоресурсов, 19 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Всего же госинспекторами рыбоохраны выявлено 196 административных правонарушений, сумма штрафов на нарушения правил рыболовства составила 333 200 рублей.